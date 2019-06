Elektro-Größen kommen nach Völklingen : Moderne Dance-Beats im alten Eisenwerk

Völklingen Am 12. und 13. Juli steigt im Weltkulturerbe Völklinger Hütte das Festival „Electro Magnetic“.

2019 steigt das Festival „Electro Magnetic“ erstmals in zwei Nächten. Am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juli, heizen knapp 60 DJs und Live-Acts aus allen Sparten der elektronischen Musik, vorwiegend House, Techno, Trance und Minimal, auf verschiedenen Floors den Fans im Weltkulturerbe Völklinger Hütte kräftig ein.

„Millionen Tonnen alter Stahl und unzählige Zeugnisse einer vergangenen Zeit –die Spielstätte könnte keine bessere sein für ein Festival der elektronischen Tanzmusik“, steht für den Veranstalter „4 plus 1 Konzerte“ fest. Die Künstler sollen dem ehemaligen Eisenwerk für zwei Nächte neues Leben einhauchen. In Verbindung mit Sound-, Licht- und Video- Installationen entstehe in dem Weltkulturerbe ein „Gesamt-Kunstwerk in Räumen, die sonst für Besucher geschlossen sind.“, so die Veranstalter.