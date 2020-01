Pictures of Pop : Auch Helge Schneider ist dabei

Saarbrücken Die aktuellen Fotoausstellungen des Festivals „Pictures of Pop“.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Das Festival „Pictures of Pop“ präsentiert auch 2020 weitere, reizvolle Fotoausstellungen. Am Freitag, 10. Januar, 19 Uhr, wird in der Bank 1 Saar-Filiale in Lebach die Schau „Goldene Europa, Hallo Twen & SR 1 Unplugged – der Saarländische Rundfunk als Popkultur-Botschafter“ des SR in Kooperation mit dem PopRat Saarland eröffnet. Der Vorsitzende des PopRates, Peter Meyer, wird in die Ausstellung einführen. Sie umfasst 70 Fotos, die teils in Originalen, insgesamt aber in einer Slide-

show zu sehen sein werden.