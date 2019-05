Uraufführung im Staatstheater Saarbrücken : Ein Spiel mit der Wahrnehmung

Bringen Anna Konjetzkys neues Ballett auf die Bühne: die Tänzer des Staatsballetts. Foto: SST/Bettina Stoess

Saarbrücken Am Donnerstag, 19.30 Uhr, wird das Stück „We Are Here“ in Saarbrücken uraufgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Eine Uraufführung erwartet die Besucher der Alten Feuerwache am Donnerstag, 18 Uhr, in Saarbrücken. Gezeigt wird das neue Stück „We Are Here“, in dem sich Anna Konjetzky mit dem Gefühl drohender Gefahr auseinandersetzt. Weitere Vorstellungs-Termin sind am Freitag, 19.30 Uhr, sowie Samstag, 19.30 Uhr.

Es handelt sich um ein Spiel mit der Wahrnehmung, einem Zusammenspiel von Musik und Tanz – und wie sie sich gegeneinander verschieben. Das Stück handelt auch vom Näherkommen, das als Gefahr wahrgenommen wird.

Die Münchnerin Anna Konjetztky gilt als eine der bekantesten Choreografinnen der deutschen freien Szene. Ihre Werke, die stark von Raumverständnis der Performance und der Bildenden Kunst geprägt sind, wurden mit Preisen ausgezeichnet. Für das Ballett des Saarländischen Staastheaters choreografierte sie in der Spielzeit 2016/17 „Ground“, ihre erste Arbeit für ein Ensemble an einem festen Haus.