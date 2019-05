Fest ohne Grenzen : Neuheiten und Altbewährtes

Warndt Von Donnerstag bis Sonntag wird das „Warndt Weekend“ gefeiert.

Auch das Erlebnisbergwerk Velsen gehört zu den Orten, die sich am „Warndt Weekend“ beteiligen. An drei Tagen wird es dort wieder vergünstigte Führungen geben – am Freitag um 14, 15 und 16 Uhr. Am Samstag folgen zwischen 17 und 21 Uhr Dunkel-Führungen. Alle Besucher erhalten eine Taschenlampe. Am Sonntag werden dann von 10 bis 16 Uhr Touren angeboten.