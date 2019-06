„Regional, saisonal und fair“ : Kreative Speisen, Live-Musik und ein Markt

Wittersheim Am Samstag und Sonntag steigt das „Bliesgau-Walnussfest“ im Haus Lochfeld in Wittersheim.

Unter dem Motto „Regional, saisonal, fair“ wird am Samstag und Sonntag das „Bliesgau-Walnussfest“ am Kultur-Landschaftszentrum Haus Lochfeld in Mandelbachtal-Wittersheim gefeiert. Seit 2011 wollen die Veranstalter um den „Johannistag“ daran erinnern, dass einst die Römer die Walnuss in den Bliesgau brachten, wo heute noch eine stattliche Zahl von Walnuss-Bäumen wächst – mehr als andernorts im Saarland. Sie spenden den Menschen Nüsse und schattige Plätze, sind ein integraler Bestandteil der heimischen Streuobst-Wiesen. Auf die Besucher wartet an beiden Tagen eine umfangreiche Auswahl kreativer Speisen aus heimischen Wal(ge)nüssen und weitere Leckereien. Am Samstabend ist Live-Musik zu hören. Auf der Bühne stehen der saarländische Liedermacher Manuel Sattler und seiner Band. Am Sonntag startet das Fest um 11 Uhr mit dem „Walnussmarkt“. Hier präsentieren regionale Produzenten ihre Ware.