Metalcore, HipHop und Austropop : Von Metalcore bis Austro-Pop

Saarbrücken Donnerstag bis Dienstag: Volles Programm in der Saarbrücker Garage.

In der Saarbrücker Garage ist diese Woche wieder einiges los: Am Donnerstag, 20 Uhr, spielen dort die Hip-Hop-Acts „DCVDNS & Tamas und Lgoony“ im Rahmen ihrer „Modus Mrd Tour 2019“. Weiter geht es am Freitag, 20 Uhr, mit der Alternative-Band „Deine Cousine“. Das Konzert ist ausverkauft. Am Montag, 17.30 Uhr, ist dann Metalcore in der Saarbrücker Garage zu hören. Auf der Bühne stehen dabei die Formationen „Crytsal Lake“ (aus Tokio), „In Heartswake“ (Australien), „King 810 Polar“ (England) sowie „Our Hollow“ (England), „Our Home“ (England), „Alpha Wolf“ (Australien) und „Great American Ghost“ (Boston). Anlass ist die „Impericon Never Says Die Tour 2019“. Am Dienstag, 20 Uhr, entern dann „Seiler und Speer“ die Bühne der Garage. Die Austropop-Band kommt auf ihren „Tour Neunzehn“ ins Saarland. Musikalische Unterstützung erhalten sie von „Da Rocka“ und „Da Waitla“.