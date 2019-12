Mandelbacher Vierjahreszeiten : Mal politisch, mal witzig, mal frivol

Volker C. Jacoby und Schorsch Seitz präsentieren ihr Programm „Hurra wir leben noch“ im Haus Wulfinghoff. Foto: Jacoby

Gräfinthal Volker C. Jacoby und Schorsch Seitz treten gemeinsam in Gräfinthal auf.

Anlässlich der Kleinkunst-Bühne „Mandelbacher Vierjahreszeiten“ des Verkehrsvereins gastieren die beiden saarländischen Kabarett- und Comedy-Urgesteine Volker C. Jacoby und Schorsch Seitz am Freitag, 20 Uhr, im Haus Wulfinghoff in Gräfinthal. Dort präsentieren die beiden ihr Programm „Hurra wir leben noch“.