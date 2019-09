Mia-Münster-Haus St. Wendel : „Der Meister des sauberen Tons“

St. Wendel Am Mittwoch, 19.30 Uhr, spielt der Gitarrist Roberto Legnani im Mia-Münster-Haus in St. Wendel.

Eine Hommage an die Gitarre erwartet die Besucher am Mittwoch, 19.30 Uhr, bei dem Konzert des laut Veranstalter international bekannten Gitarristen Roberto Legnani im Mia-Münster-Haus in St. Wendel. Mit seiner „Stradivari“ präsentiert der Musiker virtuose und andere klassische Kompositionen, darunter Bekanntes sowie Eigenkomposition, wie „Bamidbar“. Zu den musikalischen Highlights sollen „La Catedral“ von Agustín Barrios und „Le Rossiniane“ aus „Opus 119“ von Mauro Giuliani gehören. Auch weitere Kompositionen aus Deutschland, Irland, Lateinamerika und anderen Ländern, darunter auch Spanien, spielt er bei dem Konzert.