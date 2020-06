„Tag der Architektur“ : Sich durch verschiedene Bauten klicken

Am „Tag der Architektur“ können am Samstag und Sonntag Gebäude virtuell besichtigt werden.

Der „Tag der Architektur“ feiert 2020 bereits sein 25-jähriges Jubiläum. Das bundesweite Motto lautet dieses Mal „Ressource Architektur“. Auch in unserer Region lädt die Architekten-Kammer des Saarlandes am Samstag und Sonntag die Besucher wieder ein, aktuelle Bau-Projekte kennenzulernen.

Acht Objekte wurden von einer Auswahl-Kommission ausgesucht. Zu sehen sind unter anderem das Johanneum und das Schlossberg Hotel in Homburg, die Bliesterrassen in Neunkirchen, das Forum St. Ludwig in Saarlouis oder die Living Edition in Saarbrücken. Booklets zum „Tag der Architektur“ sind kostenlos bei der Geschäftsstelle erhältlich.