Kammerkonzert : Vier Celli entdecken die weite Welt

Am Sonntag wird das 4. Kammerkonzert im Staatstheater Saarbrücken gespielt.

Das vierte Kammerkonzert des Saarländischen Staatstheaters wird am Sonntag, 11 Uhr, im Großen Haus in Saarbrücken aufgeführt. Das Cello-Quartett, das an diesem Vormittag auftreten wird, setzt sich zusammen aus Marie Helen Jacot, Laura Szabo, Sarah Wiederhold und Benjamin Jupé.