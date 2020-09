Schiffstouren : Ausflug auf dem Wasser

Schifffahrten ab dem Saarbrücker Staatstheater.

In dieser Woche bietet die „Saarbrücker Personenschiffahrt GE“ wieder Ausflüge an: Am Tag der Deutschen Einheit, 12.30 Uhr, startet eine Stadtrundfahrt. Weiter geht es von 14 bis 16 Uhr mit einer Schleusenrundfahrt. Um 16.15 sowie 17.30 Uhr beginnen weitere Touren durch die Stadt.