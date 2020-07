Vauban-Insel : Vier mal handgemachte Musik

Mascha Winkels vom Duo „Frau Winzig“, trat in der Castingshow „The Voice Of Germany“ auf. Foto: GMLR/Sebastian zapppic Meyer;GMLR

Samstag: „Vauban’s Acoustic Night“ auf der Vauban-Insel in Saarlouis.

Anlässlich der „Vauban’s Acoustic Night“ am Samstag, ab 18 Uhr, gastieren „OQman-Solo“, Dan O’Clock, Frau Winzig und Kai Sonnhalter auf der Vauban-Insel in Saarlouis. Die Besucher erwarten Sänger und Songschreiber sowie regionale Kunst und Kost. Die Insel „verbindet urbane Großstadt mit einer mehr als 300 Jahre alten Geschichte an einer der schönsten Off-Locations des Saarlandes“, so der Veranstalter.