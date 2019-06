Metal und Rock in Saarbrücken : Von den Festival-Bühnen direkt in die Garage

Die kalifornische Band „Testament“, die als Vorreiter des Thrash-Metal gilt, spielt am 12. August live in der Garage. Foto: © Gene Ambo/Gene Ambo

Saarbrücken Auch im Juli und August stehen in der Saarbrücker Halle einige Konzerte auf dem Programm.

Von Progressive-Metal aus Seattle bis zu kalifornischem Metalcore - zahlreiche Bands aus Amerika verbringen den Sommer in Deutschland. Zwischen ihren Festival-Auftritten kommen die Vertreter der härteren Gangart in die Saarbrücker Garage. So spielt dort am 2. Juli die australische Melodic-Hardcore-Gruppe „The Amity Affliction“. Norwegischer Industrial Metal ist am 4. Juli mit „Combichrist“ angesagt. Und am 25. Juli folgt Rock ’n’ Roll aus Kanada mit „The Wild!“.