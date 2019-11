Lesung aus „Der Ursprung der Welt“ : Gefangen im Strudel der Zeit

Saarbrücken Der Schriftsteller Ulrich Tukur liest in der Saarbrücker Congresshalle.

Eine Lesung mit Ulrich Tukur erwartet die Besucher am Sonntag, 12 Uhr, in Saarbrücken. Die Veranstaltung wurde in die Congresshalle verlegt. Dort wird der Autor aus seinem Buch „Der Ursprung der Welt“ lesen: