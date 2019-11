Kurz vor der Jubiläumstour : Lässiger Big-Band-Swing-Sound

Merzig „Tom Gaebel & His Orchestra“ treten in der Stadthalle Merzig auf.

Gemeinsam mit seinem Orchester tritt Tom Gaebel am Sonntag, 19 Uhr, in der Stadthalle Merzig auf. „Er ist Entertainer, Big-Band-Leiter und „Crooner“, so der Veranstalter. Im Herbst 2018 erschien mit „Perfect Day“ sein achtes Album – mit drei Adaptionen, ansonsten ausschließlich Originalen. Die Besucher erwartet ein lässig vorgetragener Big-Band-Swing-Sound – gelegentlich auch mit Pop-Anleihen.