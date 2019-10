Soul, Blues, Folk und Rock : Soul und Blues aus Australien

Die Australierin Toby Beard gastiert in Wadern. Foto: Toby Beard

Wadern „Toby Beard & Band“ aus Down Under kommen nach Wadern

Mit ihrer bunten Stilmischung aus Soul, Blues, Folk und Rock erreicht Toby Beard viele Musikfans auch abseits des Mainstreams. „Ihre Auftritte leben von ihrem Talent, Emotionen in ihren Texten rüberzubringen, und von der Power ihrer kraftvollen Stimme“, erklären die Veranstalter der Filmfreunde Wadern. Im Rahmen ihrer Welttournee stand sie bereits in Homburg auf der Bühne. Die Künstlerin aus dem Westen Australiens wolle sich nun auch in Wadern mit dem Publikum auf eine musikalische Entdeckungsreise begeben.