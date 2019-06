Theater Überzwerg : Wenn Kinder mobben...

Saarbrücken Am Sonntag und Mittwoch: „Die Geschichte von Lena“ in Saarbrücken.

Eine Wiederaufnahme in neuer Besetzung erwartet die Besucher am Sonntag, 15 Uhr, sowie am Mittwoch, 9.15 Uhr, bei der Aufführung von „Die Geschichte von Lena“ im Theater Überzwerg in Saarbrücken: Die Sommerferien waren richtig klasse, findet Lena. Erst Schweden mit ihren Eltern und dem großen Bruder Klaus und dann noch eine ganze Woche bei den Großeltern. Nun freut sie sich schon richtig auf die Schule und auf das Wiedersehen mit ihrer besten Freundin Maria.