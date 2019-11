Familienmusical : Mutig und entschlossen

Homburg Das Musical „Schneewittchen“ wird im Homburger Saalbau aufgeführt.

Ein Musical für die ganze Familie erwartet die Besucher am Samstag, 15 Uhr, im Kulturzentrum Saalbau in Homburg. Auf der Bühne steht das „Theater Liberi“ – dieses Mal mit ihrer modernen Version des Märchen-Klassikers „Schneewittchen“. Das Stück mit „rasanten Songs und Choreografien, viel Energie und jeder Menge Humor“ eignet sich für Kinder ab vier Jahren, so der Veranstalter. Schneewittchen lernt hier Mut, Hilsbereitschaft, und Entschlossenheit.