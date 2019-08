Live-Konzerte : E-Gitarren treffen auf harte Beats

Am Montag, 18 Uhr, spielt die amerikanische Thrash-Metal-Band „Testament“ in der Saarbrücker Garage. Foto: © Gene Ambo/Gene Ambo

Saarbrücken In dieser Woche stehen in der Saarbrücker Garage drei Live-Konzerte auf dem Programm.

Der Veranstalter „Saarevent“ wartet diese Woche wieder mit mehreren Live-Konzerten auf. Am Montag, 18 Uhr, spielt die Thrash-Metal-Band „Testament“ in der Saarbrücker Garage. Gäste sind Sacred Reich, Iron Reagan und Dust Bolt. „Testament“ verkaufte über 14 Millionen Tonträger. 2016 veröffentlichte die Band ihr Album „Brotherhood Of The Snake“.