Freisener Fototage : Workshops und Fotoschauen kostenlos

Freisen Am Samstag und Sonntag lädt „Tele Freisen“ zu den Fototagen ein.

Die Freisener Fototage gehen in die nächste Runde: Der Fotoclub Tele Freisen lädt zu kostenlosen Angeboten ein. Am Samstag und Sonntag besteht die Möglichkeit, an Workshops und Fotoschauen teilzunehmen: Der Samstag steht unter dem Motto „Natur-Fotografie“. Von 10 bis 11.30 Uhr starten die Fototage mit einem Außentermin zum Fotografieren in der Natur mit Peter Burkholz. Es folgt eine AV-Schau der Gruppe „Natur und Makro“ im großen Saal des Rathauses. Dort zeigt Wolfgang Wiesen von 13 bis 14.30 Uhr „Rapa Nui“, sein ausgezeichnetes Porträt mit Infrarotaufnahmen in Schwarzweiß über die Osterinseln.