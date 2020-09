„Tage der Bildenden Kunst“ : Kunstspaziergang in der Stadt

Kunstspaziergang in der Stadt

Dozentin Tatjana Freiler leitet an den Tagen der Bildenden Kunst einen Kurs zu verschiedenen Kunsttechniken. Foto: Tatjana Freiler

Am Samstag und Sonntag: „Tage der Bildenden Kunst“ in Saarbrücken.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken lädt wieder zu den „Tagen der Bildenden Kunst“ ein. In diesem Jahr öffnen die Ateliers und Galerien am Samstag und Sonntag ihre Türen. Die Besucher können einen Kunstspaziergang durch die Stadt unternehmen. Künstler sowie Galeristen stellen ihre eigenen Werke und die Arbeiten von anderen aus.

Die Ateliers und Galerien sind in der Regel an den beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag sind zwischen 14 und 18 Uhr auch individuelle Öffnungszeiten möglich. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstands-Konzepte werden berücksichtigt.