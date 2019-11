CD-Premiere in Neunkirchen : Zwischen Jazz, Klassik und Weltmusik

Martin (Bass) und Susan (Gitarre) Weinert sowie Sebastian Voltz (Piano) spielen am Freitag in der Stummschen Reithalle. Foto: Rich Serra

Neunkirchen Das Susan Weinert Rainbow Trio stellt in Neunkirchen die neue CD vor.

Am Freitag, 22. November, präsentiert das Susan Weinert Rainbow Trio seine neue CD „Der Baum vor meinem Fenster“ ab 20 Uhr live in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen Die Musik des Trios ist im Spannungsfeld zwischen Jazz, Klassik und Weltmusik angesiedelt, möchte sich bunt wie ein Regenbogen präsentieren. Das neue Album besticht durch Abwechslungsreichtum und Klangvielfalt, so Susan Weinert.