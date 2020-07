Theater : Columbus trifft auf die Wanze

Bob Zeigenbalg spielt in „Das Ei des Columbus“. Foto: Überzwerg/Rich Serra

Das Theater Überzwerg in Saarbrücken präsentiert weitere Aufführungen des Insektenkrimis „Die Wanze“ für Kinder ab acht Jahren. Die Vorstellungen beginnen am Freitag, 14. Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, jeweils 17 Uhr.

Das Stück „Das Ei des Columbus“ feiert am Samstag, 19.30 Uhr, seine Premiere. Die Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten der freien Szene in Saarbrücken richtet sich an Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren: Im Stil der Märchenerzähler und inspiriert durch die Theaterform der „Commedia dell arte“ erzählt und spielt Columbus Geschichten rund um sein eigenes Leben – ohne Kostümwechsel und ohne jedes Bühnenbild. Bob Ziegenbalg schlüpft dabei als Columbus von einer Person in die nächste: Er ist Bauer, Kailf, König und Priester...