Jubiläum : Von Klassik bis hin zur Pop-Musik

Saarbrücken Am Donnerstag, 15 Uhr, spielt die Stadtkapelle Saarbrücken im Deutsch-Französischen Garten.

Ein großes Jubiläums-Konzert erwartet die Besucher am Donnerstag, 15 Uhr, in der Konzertmuschel des Deutsch-Französischen Gartens in Saarbrücken. Anlass ist das 60-jährige Bestehen der Stadtkapelle Saarbrücken. Unter Leitung des Dirigenten Matthias Weißenauer präsentiert das Ensemble ein Programm mit einem Medley unvergessener Melodien und „stimmungsvollen Arrangements von Klassik bis Pop-Musik“, so der Veranstalter. Das Repertoire des sinfonischen Blasorchesters, dem rund 50 Musiker angehören, reicht von traditioneller und moderner Blasmusik bis hin zu symphonischen Werken.