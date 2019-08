Nach der Sommerpause : Kostproben der neuen Saison

Saarbrücken Am Sonntag lockt ab 15 Uhr das Theaterfest nach Saarbrücken.

Auch in diesem Jahr wird wieder das Theaterfest des Staatstheaters in Saarbrücken gefeiert. Die Sommerpause ist vorbei. Die Vorbereitungen für die ersten Premieren der neuen Spielzeit laufen auf Hochtouren. Mit einem rauschenden Theaterfest soll der Auftakt der neuen Saison kräftig gefeiert werden. Ab 15 Uhr gibt es auf dem Tbilisser Platz, im Großen Haus, in der Alten Feuerwache und auf dem Landwehrplatz ein Programm quer durch alle Sparten.