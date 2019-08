Stand-Up- Comedy und Poetry-Slam : Junge Talente treffen auf „Alte Mädchen“

Am Dienstag, 10. September, verrät Olaf Bossi bei dem renommierten Kleinkunst-Wettbewerb, dass er „Endlich Minimalist“ geworden ist. Foto: Künstler/Gero Gröschel

St. Ingbert Vom 7. bis 13. September wird der Kleinkunst-Wettbewerb „St. Ingberter Pfanne“ ausgetragen.

Von Stand-Up-Comedy bis zu Poetry-Slam, vom Wahlberliner bis zum Saarländer – zwölf Künstler treten in den Wettbewerb um die St. Ingberter Pfanne 2019. Vom 7. bis 13. September wird in der Stadthalle die neue Runde des Kleinkunstpreises ausgetragen. Der Startschuss fällt am Samstag mit dem Wahlberliner und lesenden Comedian Sebastian Lehmann, der über das Thema „Elternzeit“ aufklärt. Weiter geht es mit den „Wahlgesängen“ von Klavier-Kabarettist William Wahl. Politisch wird es, wenn Fatih Çevikkollu eine „Fatih-Morgana“ sichtet.