Weihnachstkonzert : Musikalische Festtagsträume

Quierschied Freitag und Samstag: Weihnachts-Show in der Q.lisse in Quierschied.

Unter dem Motto „Weihnachtsträume“ präsentiert das Ensemble von „Soulful Christmas“ am Freitag und Samstag, 20 Uhr, zwei Konzerte in der Q.lisse in Quierschied. Eine weitere Aufführung folgt am 14. Dezember, 20 Uhr, in Big Eppel in Eppelborn.