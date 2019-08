kostenlose Open-Airs : Musik und magische Miniwelt

Saarbrücken Die Reihe „Sonntags ans Schloss“ wird in Saarbrücken fortgesetzt.

Die Reihe „Sonntags ans Schloss“ feiert 2019 ihr 30-jähriges Bestehen. Am Sonntag, 11 Uhr, stehen anlässlich der Matinée „Kai Strauss And The Electric Blues Allstars“ auf der Bühne des Saarbrücker Schlossgartens. Neben Songs aus den Alben „Electric Blues“ und „I Go By Feel“ präsentieren die Musiker Interpretationen von Klassikern der Künstler Buddy Guy, B.B. King und Howlin’ Wolf und Co. Die magische Miniaturwelt „Kabaret de Poche“ erwartet Kinder ab vier Jahren am Sonntag, ab 14 Uhr, im Schlossgarten. Im Zirkuszelt von Monsieur Verdot ist einiges los.