Ruhige Klänge : Wenn die Gitarre leise Lieder flüstert

Saarbrücken Am Mittwoch ist der Gitarrist Soig Siberil in der „Breite 63“ Saarbrücken.

Soig Siberil gilt laut Veranstalter als „bretonische Magier an der keltischen Gitarre“. Er habe die Gitarrenmusik der Bretagne in den vergangenen drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt. Am Mittwoch, 20 Uhr, tritt er im Kulturzentrum „Breite 63“ in Saarbrücken-Malstatt auf. Anlass ist das „Celtic Strings Festival 2019“. Siberils Repertoire umfasst die traditionelle keltische Musik. Aber auch Eigen-Kompositionen von dem Musiker werden zu hören sein. Diese basieren auf den Wurzeln der keltischen Musik der Bretagne und Irlands.