Mit Kindermusikwerkstatt : Gegenwart trifft auf Geschichte

Saarbrücken Sonntag und Montag: Sinfoniekonzert des Staatstheaters in Saarbrücken.

Das 3. Sinfoniekonzert wird am Sonntag, 11 Uhr, sowie am Montag, 20 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle gespielt. Am Klavier sitzt Herbert Schuch. Es spielt das Saarländische Staatsorchester, dirigiert von Jonathon Heyward. Zu hören ist die europäische Erstaufführung von Christian Jost „The Woman in The Gardens Of Szuzho“. Daneben erklingen das „Klavierkonzert a-Moll op. 54“ von Robert Schumann und die „Sinfonie Nr. 3 op. 45“ von Mieczyslaw Weinberg.