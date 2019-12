Familienmusical nach Dickens : Vom Geizhals und den drei Geistern

Saarbrücken/Zweibrücken Montag und Mittwoch: „Scrooge – Eine Weihnachtsgeschichte“ in Saarbrücken und Zweibrücken.

Das Familien-Musical „Scrooge – eine Weihnachts-Geschichte“ aus der Feder von Christian Berg und Michael Schanze gastiert am Montag, 18.30 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle und am Mittwoch (1. Weihnachtstag) in der Festhalle Zweibrücken. Die Handlung basiert auf Charles Dickens’ bekanntem Werk „Eine Weihnachts-Geschichte“, einem Klassiker der Weltliteratur, der im Dezember 1843 mit Illustrationen von John Leech erstmals veröffentlicht wurde: Ebenezer Scrooge, ein reicher, aber geiziger Mann, hasst Weihnachten. Wie jedes Jahr lehnt er die Einladung seines Neffen ab, beschimpft seine treuen Mitarbeiter und sieht nicht ein, dass man den Armen Geld spenden könnte. In der Nacht vor Weihnachten erscheinen ihm drei Geister und entführen ihn in die Vergangenheit, zum diesjährigen Weihnachtsfest seines Angestellten und in die Zukunft...