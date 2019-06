Schiffsfahrten ab Saarbrücken : Leinen los auf der Saar

Saarbrücken Donnerstag bis Mittwoch: Schiffstouren.

Die „Saarbrücker Personenschiffahrt“ bietet diese Woche wieder unterschiedliche Touren an. So startet am Donnerstag und Freitag, jeweils 12.30 und 14 Uhr, eine zirka einstündige Saarbrücker Stadt-Rundfahrt. Um 15.30 Uhr beginnt jeweils eine Tour zur Güdinger Schleuse und zurück. Diese dauert ungefähr zwei Stunden. Am Samstag werden keine Rundfahrten durchgeführt.