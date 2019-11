Buntes Programm : Von Punk bis zu Comedy

Saarbrücken In Saarbrücken ist diese Woche wieder viel Live-Musik angesagt.

Der Veranstalter „Saarevent“ wartet wieder mit einigen Shows auf: Am Donnerstag, 19.30 Uhr, gastiert die Rock-Band „Schandmaul“ in der Saarbrücker Garage. Dort werden die Musiker ihr Programm „Artus“ präsentieren. Am Freitag, 20 Uhr, tritt Young Hurn in der Garage auf. Der HipHopper stammt ursprünglich aus Wien. Anlässlich ihrer „Hallo Hoffnung“-Tour gastieren „ZSK“ am Freitag, 20 Uhr, im JUZ Försterstraße in Saarbrücken. Die Punk-Band engagiert sich gegen Rechts-Radikalismus. 2006 gründeten sie die Kampagne „Kein Bock auf Nazis“. Am Samstag, 17.30 Uhr, spielen die Punkrocker „Sick Of It All“ anlässlich ihrer „Dragon Fire“-Tour in der Garage. Am Dienstag, 20 Uhr, tritt der Comedian Basler Balllert mit seinem Programm „Mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele“ dort auf.