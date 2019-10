City Zeit : Künstler erobern die Straßen

Saarbrücken Am Wochenende soll die Saarbrücker City zur Kulturmeile werden.

Zauberer, Illusionisten, Akrobaten, Jongleure und Komödianten erwarten die Besucher am Wochenende bei der Premiere der Reihe „Saarbrücker #City Zeit – City Shopping — Straßenkunst“. Mehr als 20 nationale und internationale Künstler treten an sechs Spielorten auf. Besucher dürfen sich laut Veranstalter auf zahlreiche Show-Einlagen zwischen der „Europa-Galerie“ und dem St. Johanner Markt sowie in den Seitenstraßen freuen.

Los geht‘s am Freitag. Um 16 Uhr eröffnet der neue Oberbürgermeister Uwe Conradt in der „Europa-Galerie“ die erste „Saarbrücker #CityZeit“. Am Samstag und Sonntag präsentieren dann von jeweils 13 bis 18 Uhr die Straßenkünstler ihre Shows an den sechs Spielorten in der Saarbrücker City. Am verkaufsoffenen Sonntag sind zudem von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Saarbrücker Innenstadt geöffnet und laden zum Verweilen ein