Konzertreihe : Wenn Brahms die erste Geige spielt

Das „Kubus-Quartett“ spielt am Samstag in der Schinkelkirche in Bischmisheim. Foto: Künstler/Natalia Jansen

Saarbrücken Diese Woche werden mehrere Konzerte anlässlich der „Saarbrücker Sommermusik“ gespielt.

Die Reihe „Saarbrücker Sommermusik“ geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 20 Uhr, sind unter dem Motto „Der Klang der Lyrik“ vertonte Gedichte von Theodor Storm in der Saarbrücker Stadtgalerie zu hören. Am Freitag, 20 Uhr, tritt das Landolfi-Quintett in der Schinkelkirche in Bischmisheim auf. Auf dem Programm stehen unter anderem Streich-Quintette von Brahms und Dvorák. Weiter geht es dort am Samstag, 20 Uhr, mit dem „Kubus-Quartett“. Auch das Ensemble spielt Streichquintette von Brahms und Dvorák, aber auch das „Chant d’Adieux“ von Luc Darbellay.