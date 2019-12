Vorschau : Termine

Vier weitere Veranstaltungen werfen ihre Schatten voraus.

Kriminell und kurz Roland Jankowsky ist unter anderem aus der ZDF-Krimi-Reihe „Wilsberg“ bekannt. In seiner Lesung „Wenn Overbeck kommt“ trägt der deutsche Schauspieler am 19. Januar, 20 Uhr, in der „Camera Zwo“ in Saarbrücken ausgewählte kriminelle Kurzgeschichten vor.

Von Katzen bis Löwen Die „Nacht der Musicals“ möchte Höhepunkte aus verschiedenen Bühnen-Erfolgen vereinen. Bei der Gala präsentieren am 20. März, 20 Uhr, in der Saarlandhalle Saarbrücken bekannte Namen der Szene unter anderem Ausschnitte aus dem „König der Löwen“, „Cats“, „Mamma Mia“ und dem „Tanz der Vampire“.

Ode an eine Rockröhre Eine musikalische Retrospektive über das Lebenswerk des Superstars Tina Turner“ verspricht „Break Every Rule! Tina – The Rock Legend“. Am 5. April, 19 Uhr, gastiert die Tribute-Show mit den Hits der Rockröhre in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen.