Letzte Aufführungen : Ein Käfig voller Narren

Die Aufführungen des erfolgreichen Musicals in der Neuen Gebläsehalle starten in ihre Finalwoche. Foto: Harald Kröher

Neunkirchen Noch bis Sonntag wird die „Rocky Horror Show“ in Neunkirchen gespielt.

Seit der Uraufführung 1973 in London gilt Richard O’ Brien’s „Rocky Horror Show“ als eines der beliebtesten Musicals. Am Donnerstag, Freitag und Samstag, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 18 Uhr, wird das Stück erneut in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen aufgeführt – unter anderem mit Anna Hofbauer, Edda Petri, Andreas Wolfram, Jan Schuba und Ellen Kärcher.