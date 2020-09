Rock’n’Roll-Dinner : Deftiges mit Live-Musik

Freitag: „Rock’n’Eat“ in der Saarbrücker Garage

Eine abendliche Rock’n’Roll-Dinner-Veranstaltung erwartet die Besucher am Freitag, 19.30 Uhr, in der Saarbrücker Garage. Dann öffnet die Halle zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder ihre Türen und lädt unter dem Titel „Rock’n’Eat“ zu einem neuen Veranstaltungsreigen ein, erklärt der Veranstalter. Die Besucher würden einen Abend voller Live-Musik und Essen erleben – mit einer 360 Grad-Bühne in der Mitte der Halle.