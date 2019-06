Komödie im Staatstheater : Voller Irrungen und Wirrungen

Saarbrücken Am Mittwoch, 18.30 Uhr, wird „Der Rosenkavalier“ im Staatstheater in Saarbrücken aufgeführt.

„Die Liebe ist ein seltsames Spiel“. Unter diesem Motto wird am Mittwoch, 18.30 Uhr, das Stück „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken aufgeführt. Das Libretto stammt von Hugo von Hoffmannsthal. Dieses spielt mit Mundart und verschraubtem Wortwitz.

Der triebgesteuerte Baron Ochs ist ein Schürzenjäger par excellence. Jedem Weibsbild steigt er hinterher. Aber irgendwie hängt er auch an der jungen Sophie, die ihn heiraten möchte. Stattdessen verliebt sie sich jedoch in den von ihm gesandten Brautwerber. Die Besucher von „Der Rosenkavalier“ erwartet also ein Abend voller Irrungen und Wirrungen.