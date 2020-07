„Kultursommer in der JVA“ : Kultur und Krimi im Knast

Kindertheater mit Violas Wunderkoffer. Foto: Künstlerin

Ein Mix aus unterschiedlichen Genres erwartet die Besucher bei der Reihe „Kultursommer in der JVA“ in St. Ingbert. Am Donnerstag, 19 Uhr, treten „Times and Tales“ in der ehemaligen JVA auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Unter dem Motto „Krimi im Knast“ liest Klaus Brabänder am Freitag, 19.30 Uhr, aus seinem Buch „Arabella“. Musikalisch begleitet wird er von Tanja Endres-Klemm. Eine Anmeldung unter Tel. (0 68 94)

1 35 72 ist erforderlich. Am Sonntag, 11 und 15 Uhr, wird mit „Peter und der Wolf“ ein Kinder-Theaterstück mit dem Bläserquintett und der Sprecherin des Städtischen Orchesters aufgeführt. Getränke dürfen mitgebracht werden. Eine Gastronomie ist nicht vorgesehen. Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen müssen befolgt werden.