„Kultur im Klappstuhl“ : Lebenswerk trifft auf moderne Magie

Der saarländische Magier Kalibo verzaubert seine Fans am Samstag, 1. August, im Saarbrücker „Saarrondo“. Foto: Kalibo/Tobias Goelzer

Andreas Nagel und Kalibo bei „Kultur im Klappstuhl“ in Saarbrücken.

Auch die Reihe „Kultur im Klappstuhl“ im „Saarrondo“ der Tanzschule Bootz-Ohlmann am Saarbrücker Eurobahnhof wird magisch fortgesetzt: Am Sonntag, 20 Uhr, tritt dort Andreas Nagel mit seinem Programm „Merci Chérie, merci Udo“, einer Hommage an Udo Jürgens, auf. Zu hören sind viele Hits der verstorbenen Schlager-Legende.