„Comedy im Herbst“ : Wenn der Comedian flöten geht

Am Montag startet wieder die viertägige Reihe „Comedy im Herbst“ in der Region.

Die Reihe „Comedy im Herbst – ein knallbunter Abend“ wird fortgesetzt. Die viertägige Veranstaltung startet am Montag, 20 Uhr, in der Kulturhalle Heusweiler und wartet mit weiteren Terminen in der Sulzbacher Aula und am Donnerstag, 8. Oktober, im Ruppertshofsaal in Kleinblittesdorf/ Auersmacher auf. Zuvor ist die Reihe, die in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum des Regionalverbands Saarbrücken und der Stadt Völklingen über die Bühne geht, am Mittwoch, 20 Uhr, in der Kulturhalle Völklingen zu Gast.