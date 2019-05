Ess-Exkursion in Dirmingen : Was Raupe und Mensch verbindet

Dirmingen Am Dienstag, 16 Uhr, gibt es eine Wildkräuter-Wanderung mit Rainer Ulrich in Dirmingen.

Unter der Leitung von Rainer Ulrich startet am Dienstag, 16 Uhr, die Wildkräuter-Wanderung: „Ess-Exkursion mit Schmetterlingen. Gutes für Mensch und Schmetterlingsraupe“. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Ortseingang in Dirmingen (von Wustweiler kommend) beziehungsweise am Ortsende an der „Illinger Straße“, gegenüber dem Illtalhof.