Open-Airs : „Auf Liebe“ und „Zwischen den Welten“

Losheim Freitag und Samstag: Open-Airs von Mark Forster und Pur am Stausee in Losheim.

Anlässlich seiner „Auf Liebe – Open Air Tour“ gastiert der Sänger Mark Forster am Freitag, 19.30 Uhr, im Strandbad in Losheim am See: Der Musiker ist ehrgeizig. Für jedes neue Werk reiste er an neue Orte und musizierte mit anderen Menschen. Entstanden sind so die erste Single „Einmal“ und die übrigen Songs in London, Florenz, Uganda und Berlin. Der Titel „Einmal“ handelt von besonderen Momenten im Leben, die sich nicht wiederholen. „Liebe“ ist das vierte Studio-Album von Mark Forster.