Unser Wander-Tipp : Die Litermont-Gipfeltour

Nalbach/Saarlouis In Nalbach, an der Grenze zwischen den Kreisen Saarlouis und Merzig-Wadern, befindet sich der 414m hohe Litermont. Hier finden Wanderer ein Naturparadies und unseren heutigen Wandertipp.

Startpunkt ist der Waldparkplatz Etzelbachstraße Nalbach. Einstiegsmöglichkeiten gibt es auch am Waldparkplatz Grauer Stein (von Düppenweiler kommend) oder am Parkplatz Klingelborn in Piesbach. Die Strecke ist 8,9 Kilometer lang und besteht zu gut 80 Prozent aus Naturweg. Die reine Gehzeit beträgt zirka 3,5 Stunden. „Die Litermont-Gipfel-Tour liegt in Nalbach, an der Grenze zwischen den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis, auf der Südseite des 414 m hohen Litermont, dem von Ritter Maldix sagenumwobenen Berg“, schreibt die Saarland-Touristik. Und das Wanderinstitut lobt: „Die Naturerlebnisse sind in wunderbarer Form am Weg aufgereiht und meist mit kleinen, unaufdringlichen Informationen versehen.“ Durch das lebendige Relief sei er durchaus auch sportlich als anspruchsvoll zu bewerten.