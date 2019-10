Premiere : Mit flirrender Ungeduld

Die kanadische Tänzerin Kennedy Kraeling steht in "Prometheus" zum ersten Mal auf der Saarbrücker Bühne. Foto: Saarländisches Staatstheater/martinkaufhold.de

Saarbrücken Am Samstag feiert „Prometheus“ seine Premiere in Saarbrücken.

Prometheus hat in der griechischen Mythologie seinen festen Platz. Er gilt unter anderem als Ikone der literarischen Romantik. Am Samstag, 19.30 Uhr, feiert „Prometheus“ im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken seine Premiere. Die Musik stammt aus der Feder des bekannten Komponisten Ludwig van Beethoven. Das Stück wird inszeniert von Stijn Celis.