Europa-Tour führt ihn ins Saarland : Ein Kind des „Big Apple“

Dillingen Popa Chubby spielt ein Best-Of-Programm im Dillinger Lokschuppen.

Anlässlich seiner Europa-Tour „Prime Cuts Rock And Blues Revue“ gastiert Popa Chubby am Samstag, 20 Uhr, im Dillinger Lokschuppen. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Ted Horowitz, ist ein „waschechter Sohn des Big Appple“, so der Veranstalter. Er wurde 1960 in der Bronx geboren und wuchs in einer Gegend auf, die durch Robert De Niros Film „A Bronx Tale“ bekannt wurde. Seine Musik wurde durch die Einflüsse von New York Cityx geformt. Er verbindet den Blues mit Rock, Rap und Hip Hop. Inzwischen mixt er die künstlerischen Wurzeln des Blues mit modernen urbanen Elementen.