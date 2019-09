Deutsche Radiophilharmonie : Sinfonische Werke

Sonntag: „DRP“-Saison-Auftakt in Saarbrücken.

Der Saison-Auftakt der Deutschen Radiophilharmonie (DRP) erwartet die Besucher am Sonntag, 11 Uhr, in der Saarbrücker Congresshalle. Zu hören sind sinfonische Werke von Jean Sibelius – auch bislang wenig beachtete – sowie die Sinfonien Sergej Prokofjews und „große Solisten“, so der Veranstalter. Den Auftakt der Saison und des Konzerts bildet die sinfonische Dichtung „Der Barde“ von Jean Sibelius. Danach interpretiert die Geigerin Karen Gomyo, Kandierin mit japanischen Wurzeln und Berliner Wohnsitz, das Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy.