Hütten Jazz : Jazz und Klassik im Dialog

Völklingen Am Freitag geht der „Völklinger Hütten Jazz“ im Weltkulturerbe weiter.

Im Rahmen der Veranstaltungs-Reihe „Völklinger Hütten Jazz 2019“ spielt am Freitag das „Peter Lehel Quartet“ im Weltkulturerbe. Das Konzert beginnt um 18 Uhr auf dem Zimmerplatz des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, am Bistro B 40.

Das „Peter Lehel Quartet“ zählt laut Veranstalter zu den etablierten Jazz-Formationen in Deutschland. Im Weltkulturerbe Völklinger Hütte präsentieren die Musiker ein Projekt, das ihnen am Herzen liegt – den „Chamber Jazz“. Das Quartett um den Saxofonisten Peter Lehel widmet sich der klassischen Kammermusik. Kompositionen von Bach, Bartók, Brahms, Schubert oder Smetana werden in neuen Jazz-Arrangements präsentiert. 2019 feiert das Weltkulturerbe 20 Jahre „Völklinger Hütten Jazz“. Einige der besten Musiker und Formationen aus der zwei Jahrzehnte währenden Geschichte der Reihe spielen erneut. Der Eintritt ist frei.