Konzert : Lieder aus der Heimat

Konzert am Sonntag in der Modernen Galerie

Unter dem Motto „Begegnungen“ steht am Sonntag, 16 Uhr, ein Konzert mit Pauliina Linnosaari in der Modernen Galerie in Saarbrücken auf dem Programm. Die finnische Sopranistin ist festes Ensemblemitglied des Staatstheaters und steht dort derzeit als Leonora in der Verdi-Oper „Il Trovatore“ auf der Bühne.